Son Dakika... Asgari ücrette kritik saat: 15.30
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.
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