Son Dakika... Asgari ücrette kritik saat: 15.30

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 12:37
Son Dakika... Asgari ücrette kritik saat: 15.30
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