Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı
İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 8-9 milyon asgari ücretli işçinin gözü bu toplantıdaydı.
İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını bugün yaptı.
Milyonlarca asgari ücretli işçinin gözü bu toplantıdaydı.
Komisyonda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.
"ENFLASYONUN NEGATİF ETKİSİNDEN KORUYACAK DÜZENLEMELER..."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Bilgin paylaşımında, "İşçi ve işveren temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantımızı gerçekleştirdik. Üreterek büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin emektarı işçilerimizi enflasyonun negatif etkisinden koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.
İşçi ve işveren temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantımızı gerçekleştirdik. Üreterek büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin emektarı işçilerimizi enflasyonun negatif etkisinden koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/Nk1zBMKF7x— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) June 29, 2022
TOPLANTIDA İKİ KONUDA MUTAKABAT SAĞLANDI
NTV'nin haberine göre; ilk toplantıda iki başlıkta mutabakat sağlandı. Habere göre; asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.
KARARIN YARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR
Bakan Bilgin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" demişti.
Bakan Bilgin, bugün başlatılan komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi.
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