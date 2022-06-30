Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı, iki başlıkta uzlaşma açıklandı

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını yaptı. Yeni asgari ücretteki artışın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olması konusunda mutabakata varıldı. Rakam konusunda ise son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği, yeni asgari ücreti de yine kendisinin açıklayacağı belirtildi.

Yaklaşık 14 milyon kişinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı. İlk toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Asgari ücrete vergi muafiyeti uygulaması yeni zamla ulaşılan rakam için de aynen devam edecek. Şu anda asgari ücret vergi kapsamı dışında bulunuyor. Ayrıca tüm ücretlerin asgari ücrete kadar olan bölümü de yine vergiden muaf tutuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salgının ardından dünyada tedarik zincirinin kopması ve emtia tedarikinde yaşanan sorunlardan Türkiye’nin çok fazla etkilediğini söyledi. Bilgin, bugün gelinen noktada çalışanların enflasyon karşısında korunmasının görevleri olduğunu belirterek “Bunu yapmak zorundayız” dedi. Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi içerisinde sendikalaşma oranının yüzde 13 seviyesinde bulunduğunu bildiren Bilgin, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Emekçiler örgütlenmedikleri zaman ücretler, asgari ücret düzeyinde sıkışıp kalıyor. Bunun aşılması için mutlaka örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Sendikalaşmanın önündeki engelleri. Bunun aşılması için mutlaka örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıracak çalışmaları yapıyoruz.”

"DENGELİ SÜREÇ"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işçi, işveren ve hükümetin ara zam konusunda mutabık olduğunu belirterek “Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır. 14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

"NEFES ALDIRACAK RAKAM"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, enflasyondaki artışa dikkat çekti. Asgari ücrete yılbaşında yapılan zammın üç ay sonra gıda ve enflasyondaki artış nedeniyle eridiğini vurgulayan Atalay, asgari ücretliler, dar ve sabit gelirli çalışanların, emeklilerin bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken kesimler olduklarını belirtti. İnsanların son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntının içerisinde olduklarını dile getiren Atalay, “Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz” dedi. Atalay da örgütlenmeye dikkat çekerek “Türkiye’nin ilk 1000 şirketi ihracat yapıyor, iyi para kazanıyor. Bunların 400’ünde örgütlü değilsek burada herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücretli çalışan oluyor” dedi.

EKONOMİYE GÜVEN AZALIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi, haziranda aylık yüzde 3.3 azalarak 93.6’ya geriledi. Bu rakam yüzde 92.8 olarak ölçülen 2021 Mayıs ayından bu yana da en düşük seviye oldu. Endeksin alt göstergelerinde; tüketici güven endeksi yüzde 6.2 oranında azalarak 63.4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.2 oranında azalarak 104.6, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.7 oranında azalarak 119.6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.3 oranında azalarak 118.7 değerini aldı. Tek artış inşaat sektörü güven endeksinde yüzde 1.7 oldu.