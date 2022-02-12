Son dakika: Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak. Orada 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz. En adil bir şekilde düzenleyeceği." sözlerine yer verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşmasında konuştu. Bilgin, burada memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de bilgilendirmede bulundu.
"EN ADİL ŞEKİLDE DÜZENLEYECEĞİZ"
Önümüzdeki hafta müzakerelerin başlayacağını belirten Bilgin, "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak. Orada 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz. En adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.
MAYISTA MECLİS'TE OLACAK
Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin mayısta Meclis'te olacağını söylemişti. Ocak ayında yaptığı konuşmada, düzenlemedeki son durumu değerlendiren Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" ifadelerini konuşmuştu.
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