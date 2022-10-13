Son Dakika: Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında asgari ücret yapacakları zam ile emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracaklarını açıkladı.

Bakan Bilgin, "Aralıkta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız" dedi.

"BENİM DE KARAR VERECEĞİM BİR KARAR DEĞİL"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirterek, "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek komisyon tarafından belirlenecek" dedi.