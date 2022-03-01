Son Dakika: Bakan Dönmez'den elektrikte yüzde 14 indirime ilişkin açıklama

01 Mart 2022 Salı, 11:50

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, "Mesken ve tarımsal sulamada abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri" kararın ek II numaralı yüzde 8 KDV oranı uygulanacak teslim ve hizmetler listesine dahil edildi.

Aynı gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararlarıyla, elektrikte mesken abone grubu için belirlenen günlük düşük tüketim sınırı 7 kWh'den 8 kWh'ye çıkarıldı. Bu kararla, mesken abone grubu için aylık düşük tüketim sınırı 210 kWh'den 240 kWh'ye yükseltilmiş oluyor.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik faturalarında tüketime göre değişmekle birlikte yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirim yapıldı" dedi.



Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama ile dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar lehine iyileştirmeler yapmış olduk. Mesken abone grubunda oturduğumuz ev statüsündekiler yararlanıyor. Vakıf, dernek ve cemevleri de bu kapsama alınmış oldu. Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki ihtiyaçları vardı. Bunlar da dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bununla birlikte ticarethanelerde kademeli uygulamaya geçtik. Günlük 30 kw saat, aylık 900 kw saat eder. Ocak-Şubat'taki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Böylece yüzde 80'in üzerinde kapsama alındı.

Tarımsal sulamada kullandığı elektrikle ilgili olarak KDV yüzde 18'den 8'e indirilmek üzere iyileştirilme yapılmış oldu.

Tüketime göre değişmekle birlikte yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirime tekabül ediyor. Birinci kademede 1 kw Enerji için 137 kuruş ödenirken bu 126 kuruşa düştü. Ticarethanede de birinci ve ikinci kademe arasında yüzde 25'lik indirim yapılmış oldu.

"MART AYINDA BİR GEÇİŞ DÖNEMİ OLMUŞ OLACAK"

Bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli. 1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak.

Mevzuata göre 30 gün içinde sayaçların okunması lazım. Bazen tatil günleri oluyor, bazen vatandaş evinde olmuyor, görevli okuyamıyor. Endişeye gerek yok. Sayacın okunma süresine göre ilk ve ikinci kademeden yararlanma söz konusu. Burada mağduriyet söz konusu değil. Vatandaşlarımız hem EPDK hem de bakanlığımıza başvuru yapabilir, varsa bir sorun düzeltilir.

Özellikle stratejik emtialar küresel krizlerden ve gerilim noktalarından özellikle de sıcak çatışmaya dönüşmüşse çok çabuk etkilenen emtialar bunlar. Bir çatışmanın içindeki taraflardan biri tedarikçiyse Ukrayna gaz boru hatlarının geçtiği güzergahlardan birisi. Bu ürünlerin üretilmesi ve taşınmasındaki krizler fiyatları ister istemez etkiliyor. Yaptırımlar konuşuluyor sıkça. Bunlar netleşmedi. Krizden önce doğal gazın Avrupa'daki ticaret merkezlerindeki fiyatı 900 dolarken sıcak çatışma ile birlikte 1400 dolarlara çıktı. Gevşeme oldu şimdi 1100 Dolar seviyesinde. Ambargolar da var. Bu tip malların tedariğindeki kısıtlılık fiyatların artmasına neden oluyor. Bu piyasalara etkisi sınırlı kalmış olur. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye olarak da pozisyonumuzu Cumhurbaşkanımız ifade etti. Her iki ülke ile tarihsel bağlarımız olduğu. İyi ilişkilerimiz oldu. Böyle bir durumun bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu Cumhurbaşkanımız ifade etti.

Biz pandemi öncesi, esnası ve sonrası fiyatlar çok dalgalı. Sadece enerji ürünleri açısından değil, hammadde fiyatlarında da artışlar oldu. Pandemi esnasında 1000 metreküpü 100-110 dolara düşen doğal gazın fiyatı pandemi sonrası 1400-1500 dolarlara kadar çıkmıştı. 1-2 gün sınırlı olmak üzere 2000 dolarları test etti. Kömürün fiyatı 250 dolara çıktı. Krizle birlikte orada da yükselme var. Bu yüklerin büyük kısmını üstümüze aldık. Doğal gaz ve elektrikte geçtiğimiz yıl devletin yüklendiği bedel 100 milyar lira. Akaryakıtta da vergiden feragat edilmişti, 65 milyar lira. Sırf gaz ve elektrikte hane başına 5 bin liralık destek verildi. Bu sene destek miktarı da bu rakamın altında olmayacak."