Kabine toplanıyor: Gündemde savaş ve elektrik indirimi var
Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iki başlık dikkat çekiyor. Alınacak kararlar sonrası Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tavrı netleşecek. Elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi de bugün açıklanacak.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda beşinci güne girilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündemi yoğun…
BOĞAZLAR RUS GEMİLERİNE KAPATILACAK MI?
Toplantıda Rusya’nın saldırıya son vermesi için başta arabuluculuk olmak üzere atılabilecek çeşitli adımlar konuşulacak.
Her iki ülkeyle yürütülen diplomatik ilişkiler, savaş bölgesindeki Türklerin durumu ve askeri müdahalenin Türkiye’ye etkileri de bugün masaya yatırılacak.
Türkiye'nin Montrö Anlaşması uyarınca Rusya gemilerini boğazlardan geçirip geçirmeme kararının da gündeme gelmesi bekleniyor.
ELEKTRİK FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME
Kabine’nin ikinci önemli konusu, 1 Mart’tan itibaren elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi olacak.
Son kabine toplantısında 150 kilovatsaatlik indirimli tarife limiti 210 kilovatsaate çıkarılırken, 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlara yapılacak yeni düzenlemenin bugün açıklanması bekleniyor.
CANLI YAYINDA AÇIKLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantının ardından yaptığı açıklamada “Kurumlarımız 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarifeyle ilgili vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilme yapacaktır” demişti.
Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla halka canlı yayında duyuracak.
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