Son dakika: Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı

16 Kasım 2021 Salı, 10:44

5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyon cephesinde maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamızı gerektiriyor" dedi.

Elvan'ın bu açıklamalarının ardından Türk Lirası, dolar karşısında erimeye devam ederken, serbest piyasada dolar 10,21, euro (avro) ise, 11,62 TL'ye yükselerek tarihi zirvelerini gördü.

PSİKOLOJİK SEVİYEYİ AŞTI

TL, enflasyondaki yükselişe rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskının da katkısıyla geçen hafta dolar karşısında yüzde 3 değer yitirerek önemli bir psikolojik seviye olan 10 seviyesini aştı.

ZAMLAR ENFLASYONU ETKİLİYOR

Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti. EPGİS, 2 Kasım'daki zammın ardından otogaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıklarken, Türkşeker basında yer alan haberlere göre şeker fiyatını yüzde 25 artırdı.