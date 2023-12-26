Son dakika: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi açıklaması

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:12

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için; "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor" dedi.

Işıkhan sözlerinin devamında çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesi ile ilgili, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan NTV'nin paylaştığı kulis bilgisine göre, çarşamba günü Kabine Toplantısı öncesi işçi ve işveren tarafının Beştepe’de bir araya gelmesi ve kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her iki tarafı yanına alarak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Asgari ücrette ağır basanın oranın yüzde 50 olduğu ifade ediliyor.

ZAM ORANLARINA GÖRE RAKAMLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

DİSK-AR'ın asgari ücret araştırmasına göre 2013-2023 döneminde Türkiye'de asgari ücretin Euro bazında yıllık ortalama değişimi yüzde 1,6 oldu. Böylelikle Türkiye AB ülkeleri arasında yıllık ortalama değişim bakımından son sırada yer aldı.