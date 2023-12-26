İPA araştırdı: İstanbul’da asgari ücretle geçinmek mümkün mü?

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:48

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:48

Önümüzdeki günlerde 2024 yılı asgari ücreti netleşecek.

Asgari ücret, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 34’lük bir artış ile 11.402 TL olarak belirlenmişti.

O dönem TÜİK’in açıklamasına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2023 yılının Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 60 oranda artış göstermişti.

PEK ÇOK ŞEHRE KIYASLA DAHA ÇOK PAHALIYA MAL OLDU

Dolayısıyla asgari ücret ne kadar artarsa artsın, gün be gün tırmanan enflasyon oranını yakalayamadı. Gıda ve konut başta olmak üzere pek çok zorunlu harcama, İstanbul’da yaşayan haneler için diğer şehirlere kıyasla çok daha pahalıya mal oldu.

Peki asgari ücret ile İstanbul’da geçinmek mümkün mü?

İstanbul Planlama Ajansı’nın 2023 yılı Kasım ayı hesaplamaları, İstanbul’da yaşamanın maliyetinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78 oranda arttığını ve dört kişilik bir aile için aylık ortalama 47.493 TL’ye ulaştığını gösteriyor.

YÜZDE 732'LİK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Endeksa verilerine göre İstanbul’da 2023’ün Kasım ayında kira fiyatları bir önceki seneye göre yüzde 75,7 artarken, 2019 yılının aynı ayının fiyatlarıyla karşılaştırıldığında bu artış yüzde 732,1’e ulaşıyor.

İstanbul’da kiralar ortalama ücretin yüzde 117’sini götürüyor ve ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katı kadar.

İstanbul’da yaşam her zamankinden daha zor ve diğer tüm illerden daha pahalı oldu.

Sonuç olarak, yapılan hesaplamalar bir haneye iki asgari ücret de girse İstanbul’da yaşam maliyetinin karşılanmasının kolay olmayacağını ve yoksulluk sınırının eşiğinde bir yaşam sürüleceğini gösteriyor.