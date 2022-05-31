Son Dakika: Bakan Murat Kurum'dan 'kira fiyatları' açıklaması

31 Mayıs 2022 Salı, 11:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve "vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabileceği" görüşünü dile getirdi.

Bakan Kurum, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor. Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır. Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun.

Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni mueyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğız.

HAZİNE ARAZİLERİNİN VATANDAŞA SATIŞI

Bunun neresinde vatandaşa peşkeş çekilmesi var? ‘Buraları birilerine ranta açacaklar’ diyorlar. Bu birileri vatandaşsa, evi olmayan vatandaşsa, hazine arazilerinin verilmesi ise evet alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için hazine arazilerini vatandaşımıza peşkeş çekiyoruz.

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