Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

11 Kasım 2022 Cuma, 20:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi. Bakan Bilgin, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin pirim günü şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

Bilgin, "1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz. Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

"HESABINI YARGIDA VERECEKLER"

SGK'da yolsuzluk iddialarına yanıt veren Bilgin sözlerine şöyle devam etti:

Devletin neresinde bir yolsuzluk iddiası varsa onu takip ediyoruz. SGK ile böyle bir iddia var. İşin başına müfettişler ve bir hukukçu arkadaş görevlendirdim. Bütün oradaki yolsuzluk hadisesine bulaşmış arkadaşları … 1 milyar lira civarında bir rakam. Onun hesabını yargıda verecekler. Bazılarını işten attım işlerine son verdim. Süleyman Beyin akrabası iddia edilen kimse yok. Süleyman Bey ile de hiçbir alakası yok. Tümüyle savcıya ilettim. Bu iddialar nereden çıkıyor bilmiyorum gerçekliği yok. Suçluları attım ve savcılığa verdim. Başkası çıkarsa ona da gereğini yaparım kimsenin şüphesi olmasın.

Bilgin, bugün yaptığı açıklamada EYT’lilerin sorununu çözecek yasa teklifini Aralık ayı içerisinde TBMM’ye getireceklerini ve uygulamayı 2023 itibariyle başlatacaklarını söylemişti.

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