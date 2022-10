Ressam Fevzi Karakoç'un "At'a Senfoni" sergisi Zeytinburnu'nda

16 Ekim 2022 Pazar, 17:40

Zeytinburnu Belediyesinin yeni kültür sanat sezonunu açtığı, ressam Fevzi Karakoç'un "At'a Senfoni" sergisi, 20 Kasım'a kadar gezilebilecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi, haftanın her günü 10.00-21.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu zamana kadar sergi salonumuzda Türkiye ve dünyadan saygın, değerli 87 sanatçının sergisi düzenlendi. Değerli Fevzi Karakoç'un 'At'a Senfoni' sergisi de sergi salonunu, burada yaptığımız sergileri ne kadar önemsediğimizin göstergesidir. Sanat dünyamızın ilham verici ressamına, sanatı ve varlığıyla bizi şereflendirdiği için bilhassa teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen ise şunları kaydetti:

"Bu sergi, entelektüel sanatçı yaklaşımının öncülerinden Fevzi Karakoç'un ülkemizdeki sanat algısının gelişimini sağlayan çalışmalarından oluşuyor. Sanatçının erken dönem ve güncel çalışma örneklerinin yer aldığı serginin ana öznesi at. Karakoç'un tuvallerinde at her zaman özgün ve özgür oldu. Bu anlamda sanatçının ata yaklaşımı, atın ehlileşme öncesi kadar keskin özgürlüklerin bitmeyen senfonisi gibi. Sanatçı, sanat yaklaşımıyla yeryüzündeki at türlerine bir yenisini, 'Fevzi Karakoç Atı'nı' eklemiş oldu. Buradan baktığımızda, at üzerine 'At'a Senfoni' ismi verdiği özel bir kitap yazan Necip Fazıl Kısakürek'in kitap ismi, bizim sergimizin de ismi oldu."