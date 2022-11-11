Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması
Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Bilgin, sözleşme personelle ilgili çalışmanın tamamlandığını da açıkladı. Ayrıca Bilgin EYT şartlarını taşıyan 1.5 milyon kişi olduğu bilgisini de verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.
Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Milletvekili arkadaşların talebi 5 bin TL'ydi asgari ücrette, 5 bin 500 TL oldu. Neden oldu, enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için. Temmuzda enflasyona karşı ücretleri koruyucu düzenleme söz konusu değildi ama reel ücrette erimenin tablosunu görünce müdahale etmemiz gerektiğini ortaya çıktı.
Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız.
Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz ama herkes bilsin ki Türkiye emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz.
SÖZLEŞMELİ MEMURLAR İÇİN KADRO
Bilgin, sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile ilgili de bilgi verdi.
600 bine yakın kamu personelini ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor.
Konuyla ilgili çalışmanın tamamlandığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi.
"EYT TEKLİFİ ARALIKTA TMBB'YE GELECEK"
Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, EYT çalışmalarına da değindi, ilk kez sayı verdi.
Şartları dolduran 1.5 milyon kişi olduğunu belirten Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.
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