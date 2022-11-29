Son Dakika: Bakanlık açıkladı: Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?

29 Kasım 2022 Salı, 18:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli çalışanların kadroya geçişlerinde yapılan değişikliğin ayrıntılarını duyurdu.

Buna göre; sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi öngörülüyor.

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