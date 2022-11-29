Son Dakika: Bakanlık açıkladı: Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?

Son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 18:42
Son Dakika: Bakanlık açıkladı: Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli çalışanların kadroya geçişlerinde yapılan değişikliğin ayrıntılarını duyurdu.

Buna göre; sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi öngörülüyor.

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