Son Dakika... Bakanlıktan asgari ücret açıklaması!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:22

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi.

2023 yılın asgari ücreti brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına oranla 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54.66 oranında arttı.

Katıldığı canlı yayında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."