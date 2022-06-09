Son Dakika: BDDK'den tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik

09 Haziran 2022 Perşembe, 23:34

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin Türk lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirası'nın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK ayrıca limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hk. Basın Açıklaması (09/06/2022)https://t.co/lOaOKhGP9j pic.twitter.com/OdvQB1XyN9 — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) June 9, 2022

BDDK'den yapılan açıkalama şöyle:

"Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.

Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır."

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