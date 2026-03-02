Son dakika... Bedelli askerliğe zam geliyor: Yeni rakam belli oldu

Bedelli askerlik ücretini 417 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi.

AKP, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı.

Buna göre, bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti.