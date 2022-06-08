Son Dakika... Bekir Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış sınırının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

DHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:56
Son Dakika... Bekir Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısından 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kiralarda artış sınırını açıkladı. 

Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" dedi.


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