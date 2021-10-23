Son dakika... Benzin fiyatlarına bir zam daha yolda
Benzin fiyatlarına bir zam daha gündemde... Ekonomist Oğuz Demir, pazartesi günü benzinin litre fiyatına 40-45 kuruş zam gelebileceğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı.
Dolar/TL'de art arda gelen rekorların ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, pazartesi günü benzinin litre fiyatına 40-45 kuruş zam gelebileceğini söyledi.
Haberi, Twitter'daki hesabı üzerinden duyuran Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Pazartesi günü 40-45 kuruş arası benzine zam gelebilir desem bana kızamazsınız. Kim bu zamma neden olursa ona kızın..."
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