Son dakika... Benzin fiyatlarına bir zam daha yolda

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı.

Dolar/TL'de art arda gelen rekorların ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, pazartesi günü benzinin litre fiyatına 40-45 kuruş zam gelebileceğini söyledi.

Haberi, Twitter'daki hesabı üzerinden duyuran Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü 40-45 kuruş arası benzine zam gelebilir desem bana kızamazsınız. Kim bu zamma neden olursa ona kızın..."