Güldür Güldür'den 'benzin zammı' skeci: 'İşte şimdi uyandın'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidiyle çok konuşulan Güldür Güldür Show bu kez akaryakıt zamlarını konu edindi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 16:51
Güldür Güldür'den 'benzin zammı' skeci: 'İşte şimdi uyandın'
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Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidiyle gündeme gelen Güldür Güldür Show bu kez de akaryakıta gelen zamlarla ilgili skeç yaptı.

Siyasi ve toplumsal konulardaki skeçleriyle dikkat çeken programın yeni skecinde, benzin zamlarına yönelik tepkilere yer verildi. 

Bir yıl boyunca yurtdışında olan birinin ülkeye döndüğünde aracına benzin alması ve yaşadığı zam şoku anlatıldı.

 


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