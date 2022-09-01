Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:00

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2.80 lira benzinde ise 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

Akşam saatlerinde indirimin daha da yüksek olabileceği söyleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.