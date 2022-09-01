Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor
Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.
Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2.80 lira benzinde ise 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.
Akşam saatlerinde indirimin daha da yüksek olabileceği söyleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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