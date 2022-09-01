Güncel benzin ve motorin fiyatları (1 Eylül 2022)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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