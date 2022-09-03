Son Dakika: Benzin ve motorine yeni zam yolda!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:54

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

YENİ BİR ZAM

NTV'de yer alan habere göre, akaryakıta zam bekleniyor. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 24.65 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 24.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.79 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.