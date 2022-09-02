Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor (02 Eylül 2022)
Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
NTV'de yer alan habere göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.
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