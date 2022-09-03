Benzin ve motorinde indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Eylül 2022)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 24.65 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 24.67 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 18.79 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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