Yurttaş güne böyle uyandı... Benzin ve motorine bir zam daha yolda!

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: SİGARA VE ALKOLE VERGİ ZAMMI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.
Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.
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