Yurttaş güne böyle uyandı... Benzin ve motorine bir zam daha yolda!

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor. Yurttaşlar yeni güne de zamlarla başladı. Öte yandan, TÜİK'e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. Martta oran yüzde 61,14 idi. ENAG ise nisan enflasyonunu yüzde 156,86 olarak açıkladı.