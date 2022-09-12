Avrupa borsaları yükselişle açıldı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 11:31

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 421,2 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 13.181 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 7.387 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 artışla 8.098 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 6.234 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,69 primle 22.247 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 1.0170'ten işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını dile getirdi.

YÜKSEK FAİZ ARTIŞLARI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta tarihte ilk kez 75 baz puan faiz artırdığını anımsatan analistler, gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Analistler, hafta sonu açıklamalarda bulunan ECB yetkililerinin şahin yorumlarını sürdürdüğünü belirterek, bu hafta bölge genelinde ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.



