Son Dakika... Çalışma tamamlandı: 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı belli oldu
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. 3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu çalışanlarını kapsayacak.
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