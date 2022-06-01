Son Dakika... Çalışma tamamlandı: 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı belli oldu

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. 3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:00
Son Dakika... Çalışma tamamlandı: 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı belli oldu
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3600 ek gösterge çalışması tamamlandı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu çalışanlarını kapsayacak.


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