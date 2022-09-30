Son Dakika: Dış ticaret açığında rekor!

30 Eylül 2022 Cuma, 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret verilerini kamuoyula paylaştı. Buna göre, dış ticaret açığı ağustos ayında da artmaya devam etti. Verilere göre ağustos ayında ihracat yüzde 13,1, ithalat ise yüzde 40,4 arttı. Ocak-ağustos döneminde ise ihracat yüzde 18,2 ithalat ise yüzde 40,7 arttı.

AÇIKTA YÜZDE 159 ARTIŞ

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ağustos ayında cari açık 11 milyar 194 milyon dolar artış gösterdi. Dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 159 arttı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 65,6'ya geriledi.

8 AYDA 73,4 MİLYAR DOLAR

Ocak-ağustos döneminde ise ihracat 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 8 aylık açık 73 milyar 435 milyon doları buldu.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 146,3 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-ağustos döneminde yüzde 82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,3'e geriledi.

EN ÇOK RUSYA’DAN İTHAL ETTİK

Ağustos ayında en çok ithalat 6 milyar 297 milyon dolar ile Rusya Federasyonu'ndan gerçekleti. İkinci sırada ise 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 38 milyar 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 34 milyon dolar ile Çin, 15 milyar 328 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 295 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,3'ünü oluşturdu.

SÖYLENENLER BİR TÜRLÜ GERÇEKLE ÖRTÜŞMÜYOR

İktidarın ekonomi politikaları sert eleştirilerin odağındayken, tüm vaadler boş çıkıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de enflasyona, dış ticarete, cari açığa ilişkin ürettiği fikirlerde yanıldı. Türk mallarının ucuzlamasıyla ihracat arttı. Ancak ithalatta da ciddi artış gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin geçen haftalarda yaptığı bir konuşmada "Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz" dedi. Ancak nebati yaptığı konuşmada ithalata değinmedi.

Nebati yüksek enflasyon ve döviz kurundaki şokların yaşandığı geçen aralık ayında da şu açıklamada bulunmuştu: “Hani şöyle hayal edersiniz ya ‘Bir uyusam da altı ay sonra uyansam' diye… Bir uyuyun altı ay sonra uyanın Türkiye'de… Çok farklı noktalarda olacağız.” Nebatinin sözleri üzerinden 10 ay geçti.

Nebati Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada ise "Enflasyon; ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise “Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz” demişti. Ayrıca Erdoğan geçen aralık ayında yaptığı bir konuşmada ''Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır'' ifadelerini kullanmıştı.