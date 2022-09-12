Cari açık katlanarak büyümeye devam ediyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Veriler Kasım 2021'de başlayan cari açık serisinin Temmuz ayında da devam ettiğini gösterdi.Türkiye ekonomisi Temmuz'da 4,01 milyar dolarlık cari açık verdi. Merkez Bankası verilerine göre 12 aylık cari açık Temmuz ayı itibariyle 36,6 milyar dolar oldu.



Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara ulaştı. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselmişken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3 milyar 124 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 3 milyar 737 milyon dolar fazla verdi.

