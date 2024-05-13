Son dakika... Cari denge 4,5 milyar dolar açık verdi

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari İşlemler hesabı ise 782 milyon dolar fazla verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:11
Son dakika... Cari denge 4,5 milyar dolar açık verdi
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. 

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.


Cari işlemler haberleri Cari işlemler hesabı haberleri Dış ticaret açığı haberleri dış ticaret haberleri

İlgili Haberler

Petrol cari açığa tehdit

Petrol cari açığa tehdit
Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması

Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması
Son dakika... Cari denge şubatta açık verdi

Son dakika... Cari denge şubatta açık verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakırköy'de indirimli cep telefonu kuyruğu

Bakırköy'de indirimli cep telefonu kuyruğu
Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı

Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı
Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'

Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
Boğaz'daki 'Tekerlekli Yalılar' tartışma yarattı: 'Bu park değil, işgal'

Boğaz'daki 'Tekerlekli Yalılar' tartışma yarattı: 'Bu park değil, işgal'
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’

AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!