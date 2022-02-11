Son dakika: Dolarda son durum (11 Şubat 2022 Cuma)
Son dakika haberi: Piyasalarda kur korumalı mevduat tutarları izlenirken dolar/TL yatay seyre geçti.
Küresel piyasalarda, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artıracağı olasılığının artmasıyla risk iştahı düşük seyrediyor.
Bugün iç piyasada ise saat 10.00'da aralık ayı cari denge, sanayi üretimi, TCMB piyasa katılımcı anketi ve piyasa kapanışı ardından ise Türkiye'yi "BB-" negatif görünümle derecelendiren Fitch'in not değerlendirmesi takip edilecek.
DOLARDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada 13,5170 liradan alınan dolar 13,5190 liradan satılıyor. 15,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5430 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4220 lira olmuştu.
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