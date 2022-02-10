Son dakika: Merkez Bankası rezervlerine BAE ve ihracatçı dopingi
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 4 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 5.8 milyar dolar artışla 16.33 milyar dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.
KESKİN ŞEKİLDE TOPARLANDI
Böylece net uluslararası rezervler 4 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 5.8 milyar dolar artışla 16.33 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri üç hafta önce gerilediği yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara kıyasla keskin şekilde toparlanmış oldu.
BAE VE İHRACATÇI ETKİSİ
Artışta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının yarısının geçen hafta cuma günü TCMB hesaplarına geçmesi etkili oldu.
İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB'ye satışı gibi yeni adımlar da rezerv artışında etkili.
SWAP HARİÇ NET REZERV EKSİ 50,2 MİLYAR DOLAR
Bu gelişme swap hariç net rezervlere de yansıdı. Bir önceki hafta eksi 54,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv rakamı 4 Şubat haftasında eksi 50,2 milyar dolar oldu.
ÜÇ HAFTADIR TOPARLANMA KAYDEDİYOR
Net rezervler aralık ayında TCMB'nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21.17 milyar dolardan düşüşe geçmişti. 7.55 milyar dolara kadar gerileyen rezervler üç haftadır toparlanma kaydediyor.
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