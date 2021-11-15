Son dakika: Dolarda yeni rekor

Son dakika haberi... Dolar gece yarısı Asya piyasalarının açılmasıyla 10.04'ü aşarak rekor tazeledi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:17
Son dakika: Dolarda yeni rekor
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Cuma akşamı piyasa kapanışının ardından 10.02 lirayı gören dolar Asya'da işlemlerin açılmasıyla rekor tazeledi.

Piyasaların açılmasıyla serbest piyasada 10,0330 liradan alınan dolar,10,0350 liradan satılıyor. 11,4980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,5000 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,9670 lira, avronun satış fiyatı ise 11,3970 lira olmuştu.


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