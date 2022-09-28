Son Dakika... EGM duyurdu: Maaş promosyonu açıklaması, tarih belli oldu

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:25

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni maaş promosyon protokolüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada önceki sürece ilişkin bilgi verilerek, Vakıfbank ile 18 Mart tarihinde 5 yıllık süre ile maaş promosyon protokolü imzalandığı, ödemelerin tüm personeli kapsayacak şekilde aylık 300 lira olarak belirlendiği ve her altı ayda bir bu meblağın memur zammı oranında artırılması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan ‘yeni durum’ üzerine Vakıfbank ile 3 ay süren bir görüşme sürecine girildiği kaydedilerek, promosyonun revize edildiği ifade edildi.

PROTOKOL SÜRESİ 3 YIL

Buna göre, yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlendi ve tek seferde, peşin ve eşit olarak tüm personele 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığı vurgulandı.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜKTE

Yeni protokolün 1 Kasım’da yürürlüğe gireceğini belirten EGM, Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokollerinin de iptal edilerek yeni protokole dahil edileceğinin altını çizdi.