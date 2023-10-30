Son Dakika... EKK toplantısı sonrası avans kredi kararı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:17

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda "Dış finansman kaynakları" hakkında değerlendirmeler yapıldığı açıklandı. Toplantının gündeminde ayrıca yatırım taahhütlü avans kredileri ile kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması başlıkları yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

EKK toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Yılın beşinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısını gerçekleştirdiğimiz bugün, ekonomimizin temellerini ve dünya ekonomisindeki yerini sağlamlaştırarak ulaştığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulması ve yaşatılmasında eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Türkiye Yüzyılı”nı hep birlikte inşa edebilmemiz, geleceğe umutla bakabilmemiz için gençlerimize, çocuklarımıza Cumhuriyetin değerlerini, büyük Türk milletinin bir ferdi olmanın şerefini ve kıymetini en güzel şekilde ifade etmeliyiz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyarak gelişmiş ülkeler arasında yer almaktır.

Bu anlayışla tüm kurumlarımızla iş birliği içinde hazırladığımız beş yıllık yol haritamızı belirleyen ve 2053 vizyonumuzu içeren 12. Kalkınma Planı geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş olup bugün de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmektedir. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yine bu dönemde yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet gücünün ve verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretim yapısının sağlanmasını ve ihracata dayalı nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ile vatandaşlarımızın sosyal refahını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca depremin yaralarını sararken ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm risklere karşı daha dirençli hale getirmeyi planlıyoruz.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz EKK toplantısında görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir:

Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik olarak TCMB’nin Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’nin (YTAK) genel çerçevesi Kurul tarafından değerlendirilmiş olup uygulama ayrıntıları ilgili kurumlar tarafından netleştirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. YTAK Programı’nın, TCMB’nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanması kararlaştırılmıştır.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır."