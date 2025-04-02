Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi fark ödemelerinde tarih belli oldu!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:13

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:27

Emekli bayram ikramiyesinde eksik ödenen bin liralık farkın ödeme tarihi açıklandı. SGK'nin duyurusuna göre fark ödemeleri 3 Nisan Perşembe günü başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması için düzenleme, torba kanun teklifiyle Meclis'e sunulmuştu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Emeklilere verilen bayram ikramiyelerini 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıyoruz. Kanun teklifimizle bu konuda düzenleme yaptık” demişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyeleriyle ilgili “3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık. Daha ne olsun?” açıklamasında bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “İkramiyelerin az olması sizin yorumunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Meclis’ten geçen düzenleme, Ramazan Bayramı'na bir gün kala kabul edildi. Ancak Erdoğan’ın imzasının gecikmesi nedeniyle zamlı ikramiyeler hesaplara zamanında yatmadı.

ASGARİ ÜCRETE ORANI DÜŞTÜ

İkramiye zammıyla birlikte yüzde 33,33’lük bir artış yapıldı. Ancak bu oran, ikramiyenin asgari ücrete oranını değiştirmedi. 2023’te asgari ücretin yüzde 18’ine denk gelen ikramiye, yeni artışla yine yüzde 18 seviyesinde kaldı.

Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı 2018’de yüzde 62 iken, 2024’te yüzde 18’e geriledi. Yapılan bu zam, emeklilerin alım gücündeki kaybı telafi etmeye yetmedi.

ZAM ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Yüzde 33,33’lük zam, TÜİK’in şubat ayı için açıkladığı yıllık enflasyon oranı olan yüzde 39,05’in altında kaldı. Bu durumla birlikte emekli ikramiyelerinin enflasyon karşısında eridi.