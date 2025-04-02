SGK düğmeye bastı: O kişilerin emekliliği iptal edilecek! Maaşlar faiziyle geri alınacak...
SGK, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanlara yönelik incelemelerini yoğunlaştırdı. Usulsüz emeklilikler iptal edilirken, ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte emeklilik işlemleriyle ilgili kapsamlı bir denetim başlatıyor. Sigortalı olmadığı halde sigortalı gösterilen kişilere yönelik incelemeler kapsamında, 81 ilde binlerce kişinin emekliliği iptal edilecek.
SGK, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanları tespit etmek için detaylı bir inceleme yürütüyor. Sahte işyerleri üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanan kişiler mercek altına alınırken, bu kişilerin emeklilikleri iptal edilecek ve usulsüz olarak ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak.
BİRÇOK KİŞİ DENETİMDE
Denetimler, yurtdışında yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'de sigorta işlemlerinde usulsüzlük yapan herkesi kapsıyor.
Özellikle yurtdışında çalışırken Türkiye’de sigortalı gösterilen gurbetçiler dikkat çekiyor. SGK, bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, ödenen maaşları da geri talep ediyor.
FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ALINACAK
Sigorta girişini yanlış bildiren gurbetçiler, SGK’nın incelemeleri sonucunda emeklilik haklarını kaybetmeye başladı. 18 yaşında sigortalı sayılan kadınların Türkiye'de sigortalı çalışarak emeklilik sürelerini tamamlamaları gerekirken sahte sigortalılık nedeniyle bu hakları iptal ediliyor.
SGK’nin denetimlerinde sigorta yapılan iş yerlerinin büyük kısmının gerçekte var olmadığı tespit edildi.
Boş araziler ya da kapanmış işletmelerin adresleri kullanılarak yapılan sigorta işlemleri, “sahte hizmet kazandırılması” olarak değerlendirildi ve bu yolla yapılan tüm emeklilik işlemleri iptal edildi.
3 YILLIK İNCELEME TAMAMLANDI
SGK, sahte sigortalılık işlemleriyle ilgili 2021’den bu yana süren incelemelerini tamamladı. Son üç yıldır yürütülen bu denetimlerde, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanların sayısında artış gözlemlenirken, usulsüz ödenen maaşların geri alınması hız kazandı.
EMEKLİLİK İPTAL EDİLİRSE NE YAPILMALI?
Sahte işyerlerinde sigortalı olarak gösterildiği tespit edilen kişilerin emekliliği iptal edilirse, öncelikle SGK'ye itiraz dilekçesi verilmesi gerekiyor. Maaş kesilmesi ve ödenen tutarların geri talep edilmesi halinde, sigortalıların SGK Müdürlükleriyle doğrudan görüşerek çözüm aramaları öneriliyor.
SGK’den çözüm alınamazsa, iş hukuku konusunda uzman bir avukata danışarak hukuki itirazda bulunulması gerekebilir. Ancak, sahte sigortalılık işlemi tespit edilirse maaş kesilir ve alınan maaş geri ödenir. Bu nedenle, yasal olmayan işlemlerden kaçınılması büyük önem taşıyor.
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