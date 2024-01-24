Son dakika... Emekliye zam TBMM’de onaylandı
TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasını öngören madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.
Teklifin en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili madde oylanarak Meclis’ten geçti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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