En düşük emekli aylığı 20 bin TL açıklandı! Erdoğan'ın onayı bekleniyor: Emekli zammına dair tüm ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Ocak’ta açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu. Memurlara yüzde 18.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12.19'luk zam yapılması bekleniyordu.

En düşük emekli maaşı mevcut durumda 16 bin 881 TL seviyesinde bulunurken taban maaş artışı için yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklayacağı kanun maddesine göre, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak.

Teklifin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ZAM ORANI

Düzenleme kabul edildiğinde, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılmış olacak. En düşük emekli aylığı olan 20 bin TL'yi alacak kişi sayısı 4 milyon 917 bin kişi olarak açıklandı.

TABAN AYLIĞI

Teklif ile birlikte en düşük seviyeden maaş alan emekliler yüzde 18,48 oranında zam alırken enflasyon farkına göre yüzde 12.19'luk zam ile bu seviye daha önce 18 bin 939 TL olarak görülüyordu. Böylelikle en düşük emekli aylığına enflasyon farkının haricinde 1.061 TL ek ücret artışı yapılırken 2025 yıl sonunda maaşı 17 bin 826 lira 90 kuruş ve üzerinde olan emeklilerin yüzde 18,48 zam alacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

2025 yılında maaşı 20 bin TL veya daha üzerinde olan emeklilere yüzde 12.19 zam yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ HESABI

2025 yılında maaşı 16 bin 881 TL ile 17 bin 826 lira 90 kuruş arasında olan emeklilerin maaşının 20 bin TL'ye 17 bin 826 lira 90 kuruşun üzerinde olanların ise yüzde 12.19'luk zam ile 20 bin TL'yi aşması bekleniyor.