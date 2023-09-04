Son Dakika... ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son dakika haberleri... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta 8,59 yüzde oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:13
Son Dakika... ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. 

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 8,59 arttı.

Yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 128,05'e yükseldi.2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak gerçekleşti.

ENAG, temmuz ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 13,18, yıllık bazda ise yüzde 122,88 oranında arttığını açıklamıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

Rapora göre, ağustos ayında ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları "Sağlık" kategorisinde gerçekleşti. Sağlık harcama grubunda aylık enflasyon yüzde 26,12 oldu.

Ağustos ayında fiyatların yüzde 21,56 arttığı "Haberleşme" ve yüzde 11,48'lik artışla "Gıda ve Alkolsüz İçecekler", en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı diğer harcama grupları olarak ilk 3 sırayı tamamladı.

HİÇBİR HARCAMA GRUBUNDA FİYATLAR GERİLEMEDİ

Ağustos ayında hiçbir harcama grubunda fiyatlar gerilemezken en düşük fiyat artışları yüzde 3,08 ile "Giyim ve ayakkabı" kategorisinde gerçekleşti.


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