Son Dakika... İTO açıkladı: İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:56

Güncelleme: 01.09.2023 - 13:07

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Ağustos ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

İTO'nun 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,80, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 6,65 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 74,17, toptan fiyatlarda ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

2023 Mart’ta İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 73,02 olarak kayıtlara geçti. Böylece son 6 ayın en yüksek yıllık enflasyonu kaydedilmiş oldu.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ağustosta perakende fiyatlar önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 32,29, gıda harcamalarında yüzde 9,77, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,94, diğer harcamalar grubunda yüzde 7,53, konut harcamalarında yüzde 6,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,87 ve giyim harcamalarında yüzde 0,33 artış kaydetti.

Ağustosta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 12,35, madenler grubunda yüzde 9,44, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 8,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,25, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,77 artış görüldü.