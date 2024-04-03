Son Dakika... ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:15
Son Dakika... ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 5,68 arttı.  E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise  yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -yüzde 0,64 ile Haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 10,32 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERiSi 57 AYA ÇIKTI

1 Nisan'da açıklanan İTO verilerine göre, İstanbul'da mart ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise 3,78 arttı. Yıllık bazda değişim ise, perakendede yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 oldu. Böylelikle aylık enflasyon serisi 57 aya yükseldi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

 


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