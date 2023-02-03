Son Dakika... ENAG ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:19

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:42

Memurlar ve emeklilerin gözü TÜİK'in saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ocak ayında yüzde 9.26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121.62 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASINDA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1,79 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 17,69 ile Ev Eşyası kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL'UN ENFLASYONUNDA SERT YÜKSELİŞ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Ocak ayına ilişkin İstanbul’un enflasyonunu dün açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 79,68 oldu. Yıllık enflasyon üçüncü ayında da gerilerken, aylık bazda ise sert yükseliş dikkat çekti. 2022 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 2,94 artan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Ocak'ta yüzde 5,94 yükseldi.

TÜİK VERİLERİ BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verileri de bugün saat 10.00'da açıklanacak.