Son Dakika: ENAG ve TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:13

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG bugün de kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 4,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 170.70 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 125.43 oldu.

EN AZ ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

ENAG'a göre, en az aylık artış yüzde 0,08 ile sağlık grubunda gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

ENAG'a göre, en fazla aylık yüzde 15,40 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık olarak Kasım'da enflasyon yüzde 2,88 oldu. Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama izlendi. Kasım'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 68,91 olarak kaydedildi. Ekim'de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 70,45 olarak gerçekleşmişti.

Böylece kasımda baz etkisi devreye girdiği için enflasyon son 24 yılın zirve seviyesinden sınırlı da olsa gerilemiş oldu. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, tüketici fiyatlarında aylık yüzde 3, yıllık yüzde 84,65 yükseliş olması yönündeydi.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ GIDADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Kasımda, endekste kapsanan 144 temel, 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,31 olarak gerçekleşti.

İTO'ya göre ise; İstanbul enflasyonu kasım ayında yıllık bazda ise yüzde 109 seviyesinden yüzde 106'ya sınırlı geriledi.

TÜRK-İŞ'İN GIDA ENFLASYONUNDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Türk-İş'in kasım ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasında ise gıda enflasyonundaki yükselişin sürdüğü izlendi. Araştırmaya göre, aylık gıda enflasyonu aylık yüzde 4,87 artarken, yıllık değişim yüzde 137,38 olmuştu.