Son Dakika...TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:58

TÜİK, ENAG’ın yayınladığı enflasyon rakamlarıyla kurumun itibarının zedelendiği gerekçesiyle dava açmıştı. Davanın ilk duruşması Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya TÜİK adına Avukat Demet Filoğlu ile ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy katıldı. Duruşmada konuşan Prof. Ulusoy, “ENAG’ın ülke yararı için çalıştığını, açıkladığı verilerin bilimsel olduğunu” söyledi.

TÜİK ile rekabet içinde olmadıklarını vurgulayan Ulusoy, “ENAG, günlük olarak enflasyonu ölçüyor, TÜİK ise ayda üç kez piyasa araştırması ile hesap yapıyor. Aradaki fark bundan kaynaklanmış olabilir. Esasında ENAG bir kamu malı niteliği ile toplumsal faydayı yukarılara taşımış ve 20 yılda ilk kez asgari ücrete ara zam yapılmıştır. Bu zammın bir nedeni de ENAG’ın yaptığı hesaplamalardır” dedi.

"EK BİR ŞEY SÖYLEMİYORUZ"

TÜİK'in avukatı Filoğlu ise iddianamede istemlerinin dışında ek bir şey söylemiyeceklerini aktardı.

DAVA REDDEDİLDİ

Duruşma hakimi, TÜİK’in açmak istediği davanın reddine karar vererek duruşmayı bitirdi.

Gazetemiz yazarı ve ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, davanın reddedildiğini ve ENAG'ın susuturulamadığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında dava açarak, ENAG’ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. ENAG Başkanı Veysel Ulusoy, konuya ilişkin mahkemenin verdiği kararı mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ulusoy yaptığı açıklamada “TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi” ifadelerini kullandı.