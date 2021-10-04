Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Ağustos ayında, 19,25 olan enflasyon oranı 19,28'e yükseldi. Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25 oldu.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos ayında, 19,25 olan enflasyon oranı 19,28'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 1,55 artış kaydetti. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon, eylülde aylık 1,50 artarken, yıllık ise 18,63 arttı. Aralık ayına göre yüzde 12,65 artan çekirdek enflasyon, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 16,72 arttı.
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