Son dakika: Enflasyon verileri öncesi dolarda yukarı yönlü hareket
Son dakika haberi: Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından alıcılı bir seyir izlerken, dolar/TL enflasyon verileri öncesi yönünü yukarı doğru çevirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı piyasalardaki risk algısının yüksek seyretmesine sebep olurken, dün Powell'ın açıklamaları pay piyasalarını destekledi. Powell, dünkü açıklamasında bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Gelecek aylarda faiz artışında esnek olacaklarını belirten Powell, asla "otomatik pilotta" olmadıklarını ifade etti.
Powell, Rusya-Ukrayna savaşının faiz görünümünü nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını belirterek, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Fed'in tetikte olması gerektiğini ifade etti.
GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE
Yurt içinde ise gözler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.
DOLARDA SON DURUM
Yaşanan gelişmeler sonrası İstanbul serbest piyasada 14,09 liradan alınan dolar 14,11 liradan satılıyor. 15,74 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,78 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,0930 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6400 lira olmuştu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.
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