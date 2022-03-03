Son dakika: ENAG, şubat ayı enflasyon verilerini üç haneli duyurdu
Son dakika: Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayına ilişkin enflasyonu üç haneli olarak açıkladı.
Son dönemde ENAG da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı şubat ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımnladı.
ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ
ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.
ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 114,87 oranında olduğunu duyurmuştu.
EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI KALEMİNDE
ENAG'ın enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler en fazla yükseliş ise yüzde 9,10 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.
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